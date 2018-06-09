Ярославль, 9 июня, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Вместо «Саратовских авиалиний» рейсы по направлению Ярославль — Симферополь будет осуществлять компания «Алроса». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Yarregion.ru Аэропорт «Туношна»

Перелеты будут по понедельникам и четвергам на Boeing-737. Продажа билетов уже началась, первый вылет состоится 23 июня. Продолжаются переговоры с перевозчиками по рейсам в Сочи и Анапу. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 мая «Саратовские авиалинии» прекратили перевозку пассажиров и ярославский аэропорт «Туношна» остался без основного авиаперевозчика.

До сих пор не решена проблема с билетами, купленными ярославцами на рейсы «Саратовских авиалиний». Тем, кто ранее купил билеты на самолет в Крым и все-таки захочет попасть туда из Ярославля по воздуху, придется вновь тратить деньги.