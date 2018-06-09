Москва, 9 июня, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует внести изменения в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которые будут направлены на расширение использования возобновляемых источников электроэнергии, сообщает 9 июня агентство «КазТАГ» со ссылкой на директора департамента энергетики ЕЭК Леонида Шенеца.

По его словам, ЕАЭС обладает значительным потенциалом для снижения энергоемкости продукции. Реализация эффективных мер позволит сэкономить 300−500 млн тонн условного топлива или $35 млрд в денежном эквиваленте.

Отметим, в 2017 году доля возобновляемых источников электрической энергии в общем объеме производства электроэнергии (с учетом крупных ГЭС) в Армении составила 32,5%, в Белоруссии — 4%, Казахстане — 1,3%, Киргизии — 0,1%, России — 19%.