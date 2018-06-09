Москва, 9 июня, 2018, 15:15 — ИА Регнум. В то время, как на рынке идет фиксация доходов по ценным бумагам, как из-за дивидендов компаний, так и из-за развития экономической ситуации по конкретным организациям, рубль решил пойти своим путем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

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«Предпраздничный и субботний день (9 июня), когда другие рынки не работают, в России ассоциируется с очень спокойным временем и слабыми движениями на фондовой бирже. Но пятница (8 июня) подарила сразу несколько поводов для реакции, и покой наступил только во второй половине дня», — отметил эксперт.

Заявление Трампа о возвращении России в формат международного сотрудничества в виде восьмерки самых влиятельных в экономическом плане государств было воспринято очень благосклонно, поэтому биржа корректировалась 8 июня слабее ожиданий, но рубль смог удержаться на уровне 62,40 по отношению к доллару. 9 июня отечественная валюта продолжает свое укрепление до 62, но далее продавить не сможет, несмотря на поддержку еще одного фактора — фиксации цен на бензин.

«Отсутствие корреляции между рублем, нефтью и показателями собственной экономики становится довольно тревожным знаком, поскольку изменения в ценообразовании стоимости отечественной валюты со стороны правительства приводят к его дальнейшей разбалансировке. Цена рубля все больше зависит от ликвидности на денежном рынке, как валютной, так и рублевой. Вечер 9 июня котировки доллара встретят в нижней части коридора на уровне 62−62,20 рубля, хотя за день они успеют пройти путь в обе стороны», — полагает Ширяев.

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