Ярославль, 9 июня, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В отношении 44-летнего жителя Некрасовского района Ярославской области возбуждено уголовное дело за издевательства над своим 13-летним сыном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, в мае 2018 года подозреваемый, находясь в одном из населенных пунктов Некрасовского района, применял недопустимые методы воспитания по отношению к своему 13-летнему сыну, причиняя ему физическую боль и психические страдания.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в силовых структурах, ребенка посадили на цепь за отказ косить траву.

Отметим, что семья является многодетной (всего пятеро детей, четверо из которых малолетние) и состоит на учете в органах профилактики. В связи с тем, что дети пребывают в социально опасном положении, следствием инициирован вопрос об их незамедлительном изъятии из семьи», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого и его последующее задержание. Ребенок находится в больнице.