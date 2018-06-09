Переславль-Залесский, Ярославская область, 9 июня, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев обещал противникам объединения Переславля и Переславского района представить их точку зрения во время рассмотрения этого вопроса на заседании регионального парламента. Жителями Переславля были собраны сотни заявлений на имя депутата, однако на заседание думы ни один из представителей партии ПАРНАС даже не пришёл.

Сергей Балабаев

Несколько недель назад к депутату Сергею Балабаеву обратились жители Переславля-Залесского с просьбой выслушать аргументы «против» объединения города и района и защитить интересы противников этого объединения на заседании Ярославской областной думы, когда будет приниматься закон Ярославской области о присоединении трех сельских поселений Переславского района к Переславлю-Залесскому.

Сергей Балабаев согласился, подготовил текст соответствующего заявления и предложил жителям Переславля отсылать ему на электронную почту и в соцсети отсканированные экземпляры подписанного заявления. По крайней мере, именно об этом был у депутата Балабаева разговор с жителем Переславля-Залесского Евгением Работниковым.

«В конце мая Сергей Балабаев приезжал в Переславль, — говорит Евгений. — Я встретился с ним, рассказал, что многие жители города и района не согласны с объединением и попросил о помощи. Сергей Анатольевич согласился поддержать противников объединения, составил текст обращения, чтобы несогласные граждане подписывали и отсылали на его адреса в соцсетях или на электронную почту. Он обещал озвучить наши аргументы против поспешного объединения и рассказать о том, сколько ему прислано заявлений, на заседании думы. Вчера мы узнали, что на заседание он не пришел… Я звонил ему и вчера, и сегодня — он не подходит к телефону.

Распространением текста заявления по переславским группам в социальных сетях занималась жительница Переславля Наталья Власова.

«Когда Евгений прислал мне текст заявления, составленный Сергеем Балабаевым, я написала сопроводительное письмо и решила распространять его через переславские группы в соцсетях. Сопроводительный текст я согласовала лично с Сергеем Балабаевым. Он дал добро. Я полностью положилась на его порядочность и ответственность, призывая от своего имени всех несогласных с объединением писать заявления этому областному депутату. От себя лично я также отправила два заявления. Последнее обращение отправила за день до заседания думы, 7 июня. Сама я также собрала подписи у знакомых и друзей, которые не согласны с непродуманным, на мой взгляд, объединением. В ответ я не получила ничего. Сергей Анатольевич никак не объяснил свое отсутствие на думе ни до заседания, ни после. Мои сообщения в «фейсбуке» остались без ответа, хотя я вижу, что они прочитаны. Я считаю, что депутат предал всех переславцев, которые рассчитывали на его поддержку. В свою очередь хочу принести извинения всем тем, кто прочитал мои сообщения и призывы отправлять заявления на имя Сергея Балабаева. Я далека от мысли, что вмешательство депутата Балабаева изменило бы ход голосования, но надеялась, что голоса противников объединения хотя бы прозвучат на заседании областной думы. Это и было главной целью обращения к Сергею Балабаеву».

Голоса противников объединения при обсуждении законопроекта все же прозвучали. Аргументы «против» привели представители КПРФ. К руководителю фракции коммунистов Александру Воробьеву также лично обращалась Наталья Власова. Она направила депутату заявление с аргументами против объединения, приложив к нему подписи, которые удалось отсканировать буквально в последний день перед заседанием думы.

«На мое сообщение Александр Васильевич ответил, что не сможет присутствовать на заседании думы, — говорит Наталья Власова. — Однако, читая новости, я узнала, что он передал своим коллегам по фракции мое заявление, мнение несогласных с объединением все же прозвучало. А если бы я не обратилась к коммунистам, рассчитывая на поддержку депутатов ПАРНАСа? К Василию Цепенде я обращалась также, писала ему заявление — такое же, как и Александру Воробьеву и Сергею Балабаеву. Вчера я узнала, что Василий Цепенда на заседание думы не пришел, как и Сергей Балабаев…

8 июня на заседании Ярославской областной думы большинством голосов (30 голосов «за» при трех «против» и двух воздержавшихся) был принят сразу в двух чтениях закон Ярославской области «Об объединении Нагорьевского, Пригородного и Рязанцевского сельских поселений, входящих в состав Переславского муниципального района, с городским округом город Переславль-Залесский».