Ярославль, 9 июня, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В Ярославской области за неисполнение законных требований уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей введена административная ответственность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Ярославская областная дума

8 июня был приняты поправки в региональный закон об административных правонарушениях, которыми предусмотрена ответственность за неисполнение законных требований омбудсменов.

Наконец-то мы получили действенный механизм воздействия на должностных лиц за неисполнение законных требований Уполномоченного. В конечном итоге нормы данного закона направлены на защиту прав детей», — сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Предложение о принятии данного закона было озвучено уполномоченными на совместном приеме 18 декабря 2017 года. Данный закон очень важен в нашей деятельности, его нормы конкретизируют все составы административных правонарушений, за которые предусмотрена ответственность», — сказал Альфир Бакиров.

Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин считает, что принятие такого закона направлено на укрепление института уполномоченных, теперь у них появляется дополнительный инструмент для обеспечения эффективности деятельности.