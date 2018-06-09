Иркутск, 9 июня, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» — единственное место в Иркутской области на побережье Байкала, где государство предлагает и помогает бизнесу строить турбазы, где нет проблем с утилизацией мусора и где предоставляются льготы на развитие. Но, кроме курорта «Гора Соболиная» и нескольких небольших турбаз, летом там ничего не работает. Однако, по словам заместителя генерального директора управляющей компании акционерное общество «Особая экономическая зона «Иркутск» Павла Коротаева, слова которого цитирует ircity.ru, ситуацию необходимо менять.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«Есть юридическое лицо ООО «Илим-Байкал». Соглашение заключено с ним в 2011 году. За всё это время на земельном участке, который он арендовал на самом берегу Байкала, вообще ничего не сделано. Договор аренды заключался не с нами, а ещё с администрацией Слюдянского района, у компании большой долг по арендной плате. В июне будет решающее судебное заседание, мы ожидаем, что с ним будет расторгнут договор», — пояснил он.

По словам Павла Коротаева, в плане проверок на 2018 год стоят ещё две компании: ООО «Гринвальд-Байкал» и ООО «Байкал-Аква». Обе зарегистрированы в 2014 году, но за четыре года так и не выполнили проекты, не прошли строительную и экологическую экспертизы, не получили разрешение на строительство.

Аналогичные чистки начались и в соседней Бурятии: там расторгают договора с резидентами ОЭЗ «Байкальская гавань» и ужесточают требования к инвесторам, которые, например, устанавливают порог размера уставного капитала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, встряхнуть проект «Ворота Байкала» (именно такое намерение высказывал ранее сибирский полпред Сергей Меняло) пока не получилось. Что сейчас, что осенью прошлого года турзона, по сути, существует лишь на бумаге, несмотря на то, что создана десять лет назад.

«Иностранные инвесторы» предпочитают вести свой бизнес на Байкале самостоятельно, выкупая на подставных лиц земельные участки местных жителей, они строят на них гостиницы под видом жилых домов.

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