Москва, 9 июня, 2018, 16:09 — ИА Регнум. За использование анонимайзейров будут штрафовать

Скриншот страницы Twitter Илоны Бёртон Одета, как ковёр или кружка – в сети запустили новый флешмоб

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за обход блокировок запрещенных сайтов. Максимальная сумма штрафа составит 700 тыс. рублей.

Если поисковик выдаёт ссылки на анонимайзеры, то граждан будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, должностные лица — на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридические лица — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Изначально закон о блокировке анонимайзеров вступил в силу 1 ноября. Для его исполнения запустили федеральную государственную информационную систему, к которой обязаны подключиться поисковые сервисы. За неподключение к ФГИС полагаются штрафы от 10 тыс. до 30 тыс. рублей для физических лиц и от 50 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических.

Теперь владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны блокировать доступ к сайтам из черного списка Роскомнадзора. В противном случае контролирующий орган заблокирует их самих.

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Путин пообещал не закрывать Telegram

В ходе «прямой линии» президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы популярных блогеров. Среди них был Instagram-блогер Гусейн Гасанов, который попросил главу государства прокомментировать слухи о закрытии соцсетей и мессенджеров.

В ответ на это Путин ответил, что ничего закрывать не собираются, и он прекрасно знает ситуацию вокруг Telegram.

«Вы на своем месте волнуетесь. И я на своем месте волнуюсь — за безопасность людей. Когда мне представители правоохранительных органов говорят, что после взрыва в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована, и террористы пользуются этим, как я должен реагировать? Но легче всего запретить. Сложнее найти цивилизованные способы решения», — сказал Путин.

Он отметил, что будет побуждать своих коллег к поиску современных средств борьбы с правонарушениями, не ограничивая пространство свободы в Интернете.

Facebook передал данные пользователей сторонним компаниям

Социальную сеть Facebook уличили в тайной передаче данных пользователей разработчикам смартфонов, а также компаниям Royal Bank of Canada и Nissan Motor.

Изначально The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщало, что персональные данные пользователей Facebook получили по меньшей мере 60 производителей смартфонов во всем миру. Среди них — Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft, Samsung и другие. Сделка с производителями позволила Facebook расширить свое влияние через приложения, устанавливаемые на смартфоны.

Спустя несколько дней администрация соцсети призналась, что имеет договоренности с китайскими производителями. Среди них Lenovo, Oppo, TCL и Huawei. С последним соцсеть планирует прекратить действие партнёрского соглашения на текущей неделе. Социальный сервис передаёт разработчикам смартфонов место работы, статус отношений и привычки своих пользователей.

Еще через несколько дней газета Wall Street Journal сообщила, что Facebook предоставлял бизнесу персональные данные пользователей даже после введения ограничительной политики в 2015 году и обещания больше так не делать. Согласно документам суда, соцсеть заключала специальные соглашения с некоторыми компаниями из так называемого «белого списка», предоставляя им все данные о пользователях, в том числе номера телефонов и контакты. Это позволяло выяснить степень близости между друзьями. В числе таких компаний оказались Royal Bank of Canada и Nissan Motor, которые вели свои рекламные компании в Facebook.

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Facebook по ошибке раскрыл личные посты 14 млн пользователей

Записи 14 млн пользователей Facebook, опубликованные в закрытом режиме, оказались в общем доступе. Из-за ошибки в открытом доступе оказались посты, сделанные с 18 по 27 мая.

Проблему обнаружили только 22 мая. На ее устранение у сотрудников социальной сети ушло еще пять дней. В администрации Facebook пояснили, что речь идет о сбое программного обеспечения, из-за которого у некоторых пользователей настройки постов по умолчанию переключились на «доступно для всех». В связи с этим компания выпустила официальное уведомление пользователей.

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Приложения на смартфоне могут «подслушивать» пользователя

Специальные слова-триггеры могут активировать прослушку на телефоне. Об этом заявил эксперт по кибербезопасности фирмы Asterix Питер Хенвей изданию Vice.

После произнесения слов-триггеров (например, «Привет, Siri» или «Окей, Google») начинается запись и обработка данных. По мнению специалиста, подобные механизмы могут работать и в других приложениях. Хенвей предположил, что Facebook или Instagram могут использовать тысячи слов-триггеров, запускающих анализ речи владельца смартфона.

«Это имеет смысл с точки зрения маркетинга, а законы и соглашения об использовании продукта такое позволяют, поэтому я бы предположил, что они это делают, но нет никакого способа это проверить», — уточнил исследователь.

Журналист Vice решил проверить эту теорию и в течение пяти дней произносил фразы, которые могли бы запустить анализ речи. В его случае сработали реплики об учебе и покупке дешевых рубашек. В ленте новостей журналиста стали всплывать рекламные предложения различных учебных заведений и недорогой одежды.

Хенвей уверен, что ни одна компания не продает собранные данные рекламодателям, а обрабатывает их самостоятельно. Кроме того, он заверил, что информация скорее бесполезна для спецслужб и используется в основном для таргетирования рекламных объявлений.

Роскомнадзор разблокировал несколько миллионов IP-адресов Amazon

Сотрудники Роскомнадзора разблокировали более 7 млн IP-адресов американской компании Amazon. Судя по графику на сайте со статистикой блокировок usher2. club, ведомство начало удалять IP-адреса Amazon 8 июня в 18:00. До этого момента Роскомнадзор блокировал почти 11 млн адресов. Уже в 19:00 их количество сократилось до 3,8 млн.

Пользователи предположили, что регулятор начал выполнять обещание, в рамках которого собирался отказаться от массовых блокировок IP-адресов. Глава ведомства Александр Жаров уточнял, что Роскомнадзор перейдет к «более точечным» действиям.

Однако позже в ведомстве пояснили, что удаление IP-адресов из реестра связано с тем, что Telegram больше не использует их для обхода блокировки.

«Разблокированы часть подсетей Amazon и одна подсеть провайдера хостинга Online SAS. Общее количество IP-адресов, входящих в данные подсети, около восьми миллионов. Эти подсети больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России», — заявили в пресс-службе ведомства.

Пользователи раскритиковали собеседования в банке за вопрос о принадлежности Крыма

Пользователи соцсетей возмутил вопрос о принадлежности Крыма, который топ-менеджер банка «Точка» Яна Ганник, по ее собственному признанию, задает на собеседовании при приеме на работу.

Как написала Ганник в своём Facebook, при приёме на работу она задаёт вопрос «Крым наш?» Если собеседник отвечает, что не хочет говорить на политические темы, то она отказывает ему.

«Если «Конечно, наш, поделом укропам» и другие ура-патриотические или, наоборот, левонаправленные ответы с перегибами, свидетельствующие о промытых мозгах, — тоже на выход», — добавила Ганник.

Пользователи в основном негативно отреагировали на такую манеру приёма на работу.

«Для руководителя по маркетингу это, конечно, провал», — пишет Вячеслав Х.

«Вопрос не в том, чей Крым. Вопрос в том, зачем в принципе задавать подобные вопросы при приёме на работу. Это провал», — считает пользователь Сектор Джаза.

«А вообще такие вопросы не особо-то и соответствуют ТК РФ», — заметил Максим Т.

После такого массового обсуждения Ганник удалила свой пост и опубликовала новый. Менеджер пояснила, что для неё важен сам факт наличия ответа. При этом «любые «правые» или «левые» ответы с перегибами не приемлемы».

«Я не поддерживаю агрессию. Не поддерживаю замалчивание. И уж точно никогда не отказываю в приёме на работу по политическим соображениям. Мне очень жаль, что мой пост был интерпретирован как «мы не берем на работу тех, кто считает, что Крым наш». Это не так. Примечательно, что в комментариях к своему посту, я написала, что сама считаю, что он наш, по факту и юридически», — написала Ганник.

Одета, как ковёр или кружка — в сети запустили новый флешмоб

В сети запустили стихийный флешмоб — пользователи делятся фотографиями, на которых их наряды похожи на ковры, диваны и кружки.

Запустила акцию журналистка Илона Бёртон. В своём Twitter она опубликовала фотографию, на которой видно, что её платье имеет такую же расцветку, как ковёр офисе.

«Когда пришла на работу, одетая как ковёр. Умираю», — подписала снимок Бёртон.

Запись быстро стала вирусной и набрала более 60 тыс. лайков. Пользователи интересовались, как такое могло произойти, и предположили, что это был первый день журналистки в новой редакции.

«Ребят, нет, это не мой первый день. Просто обычно на работе я занимаюсь более продуктивными вещами, чем разглядывание ковра», — уточнила Бёртон.

В итоге обсуждение наряда журналистки плавно перешло во флешмоб. Оказалось, Илона не единственная, кто случайно слился с местностью. Так, шуба ирландской актрисы Шэрон Хорган оказалась слишком похожей на пол в баре.

Чей-то наряд хорошо сочетался со скатертью в ресторане, а кто-то даже слился с кружкой.

«Дайте мне забыть о том дне, когда я пришла на работу, одетая как кружка», — пишет Кэт Х.