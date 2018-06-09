Санкт-Петербург, 9 июня, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Житель Подмосковья дошел до Конституционного суда, отстаивая своё право платить за потребленные коммунальные ресурсы по индивидуальному счётчику, а не по принципу «общего котла». Теперь точку в этом деле должна поставить высшая судебная инстанция.

Ksrf.ru КС РФ

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе КС РФ, 14 июня суд рассмотрит дело о проверке конституционности части 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ, абзацев 3 и 4 пункта 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

Инициатор разбирательства Сергей Деминец живет в многоквартирном доме в Московской области. Когда дом сдавался в эксплуатацию, он был оснащен коллективным прибором учета тепловой энергии. Кроме того, все квартиры и нежилые помещения также были оборудованы индивидуальными приборами учета тепла.

Но со временем некоторые владельцы квартир демонтировали свои индивидуальные счетчики. К началу отопительного сезона в 2016 году управляющая компания сделала перерасчет платы за отопление на основании показаний общедомового прибора учета.

Потребленную всем домом теплоэнергию «распределили» пропорционально площади помещений и выставили их собственникам счета за тепло.

«Показания исправных счетчиков гражданина Деминца к расчету не принимались, и его коммунальные расходы возросли. Требование заявителя произвести перерасчет начислений по отоплению с учетом переданных им показаний суды общей юрисдикции отклонили», — пояснили в Конституционном суде.

По мнению заявителя, законоположения, которые он оспаривает в КС, не соответствуют статьям 17 (часть 3), 18, 19 и 55 (части 2 и 3) Конституции РФ. Как полагает Сергей Деминец, они ставят права и законные интересы всех собственников дома в зависимость от поведения владельцев помещений, не обеспечивших сохранность индивидуального прибора учета тепла.

Тем самым одна часть собственников, чрезмерно расходующих тепло, обогащается за счет соседей, потребляющих меньше тепла.

«Деминец полагает, что таким образом причиняются убытки добросовестным и законопослушным собственникам помещений, которые лишаются возможности самостоятельно определять способ справедливого распределения платы за коммунальные услуги», — уточнили в КС позицию обратившегося к ним гражданина.

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Напомним, Министерство строительства и ЖКХ предлагает повсеместно ввести индивидуальный учет тепла в жилых домах. Министерство уже разработало проект постановления правительства, сообщалось в апреле текущего года на сайте Минстроя РФ.

Согласно проекту, граждане, проживающие в квартирах, получат право оплачивать отопление собственной квартиры по показателям индивидуальных приборов учета.

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