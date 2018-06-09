Калуга, 9 июня, 2018, 14:11 — ИА Регнум. С 10 по 12 июня в МРСК Центра и Приволжья будет организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей исполнительного аппарата, филиалов и производственных отделений компании, специалистов диспетчерских и технических служб, дежурных подстанций, а также оперативных и ремонтных бригад. Как сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Калугаэнерго», для предотвращения случаев отключения потребителей в этот период будет поддерживаться наиболее надёжная схема электроснабжения. Все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов будут приостановлены.

Mrsk-cp.ru Энергетики устраняют неисправность.

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К ликвидации технологических нарушений в случае необходимости в обеих компаниях могут быть привлечены более 2,8 тыс. аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад. Это свыше 14 тысяч человек и более пяти тысяч единиц автомобильной и специальной техники, а также силы и средства подрядных организаций.

Также в распоряжении энергетиков находятся около полутора тысяч резервных источников электроснабжения общей установленной мощностью порядка 49 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

В общей сложности в выходные и праздничные дни на дежурстве во всех филиалах МРСК Центра и Приволжья будут единовременно находиться более 1,3 тыс. бригад, в составе которых почти 4,5 тыс. человек и около 1,9 тыс. единиц техники. Так, в филиале «Калугаэнерго» будут осуществлять дежурство 77 бригад, в составе которых 220 человек и 82 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с празднованием Дня России суббота, 9 июня, стала для граждан РФ рабочим днём. За шестидневной рабочей неделей последуют сразу три выходных дня. Отдыхать граждане РФ будут 10, 11 и 12 июня.