Иркутск, 9 июня, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Любопытный фотоснимок опубликовал в соцсетях руководитель клуба авторской песни из прибайкальского посёлка Листвянка (Иркутская область) Евгений Кравкль. Как следует из его пояснений к фотографии, тетрадный листок из книги отзывов посетителей Байкальского музея стал настоящим «полем битвы» за принадлежность священного озера.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«Листок попросили меня опубликовать активисты Листвянки. В Байкальском музее, как и положено в подобных местах, есть книга отзывов посетителей. Лежит она как раз напротив одного из наших баннеров, представляющих собой небольшой щиток с исторической фотографией начала 20 века, надписью по-русски и по-китайски «Байкал — священное море России». Это просто констатация государственной принадлежности и особого отношения российского народа к Священному морю, воспетому в наших песнях и стихах!

Так вот, похоже, плакаты с этой надписью вызывают дикое раздражение китайских граждан — посетителей Байкальского музея. Кто-то перевёл их надписи с китайского на английский и на русский. «Байкал — северное море Китая!» — подчёркивают наши гости. Кто-то зачёркивает и пишет по-русски «Фиг вам!» Дальше опять по-китайски кто-то уточняет, что Байкал был китайским морем со времён династии Цин (середина 16 века)! Оказалось, что книга отзывов может быть предметом споров», — пояснил житель Листвянки.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Напомним, проблемой недобросовестного турбизнеса весьма обеспокоены не только общественники. Увиденное в Листвянке не может не пугать: сотни нелегальных гостиниц в прибрежной зоне и отсутствие канализации, тысячи китайских туристов, горы запрещённого к вылову омуля на рынке, невероятная грязь в прибрежной зоне.

По словам местной общественницы Юлии Иванец, активная скупка земель началась два-три года назад. Когда общественники занялись переводом китайских рекламных буклетов и плакатов, то ужаснулись. В них, к примеру, сказано, что «Байкал — это северное море китайцев, на котором раньше жили их племена, и территория временно принадлежит России».

В противовес многочисленным плакатам, рекламным буклетам и заявлениям китайских гидов жители Листвянки и стали устанавливать баннеры с надписью на русском и китайском языках «Байкал — священное море России!»

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«Мы хотели, чтобы российские власти знали, что не все наши граждане озабочены ростом цен на бензин и другими внутренними проблемами. Мы думаем и о будущем, о том, в каком состоянии страна останется после нас, нашим детям и внукам. Мы стараемся без нужды не прибегать к оскорбительным действиям в отношении к гражданам Китая. Мы просто защищаем свою землю и природу.

Люди приободрились, увидев, что остановлены две самые вызывающие китайские стройки в Листвянке. Обе находятся на самом берегу Байкала, по краям исторической Крестовой Пади — самой широкой нашей долины. Но, неподалёку и тоже на берегу, днём и ночью продолжается возведение гостиницы с наглым названием «Северное море». Вокруг стоят китайские машины с этой надписью на китайском и английском языке. В Иркутске есть уже большая гостиница с таким названием», — информирует Евгений Кравкль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до начала XX века посёлок Листвянка именовался Лиственничное (по названию железнодорожной станции). Сейчас его по праву называют «Воротами Байкала»: расположен он по правую сторону истока реки Ангара и вытянут на северо-запад вдоль озера (залива Лиственничный) на 5 км. Активная скупка земель, по словам местных жителей, там началась только в последние годы.