Москва, 9 июня, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Перед визитом в Квебек президент США Дональд Трамп вошёл в клинч с целым рядом стран, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 9 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя визит американского президента в Канаду.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Перед визитом в Квебек Дональд Трамп вошёл в клинч с целым рядом игроков по отдельным направлениям, — заявил эксперт. — Он критиковал Канаду. Но самая большая проблема для него была Тереза Мэй, с которой он отменил двустороннюю встречу. А какая была основная позиция Мэй на этом саммите? Что она хотела предложить? Создание специальной группы реагирования по Российской Федерации. Иными словами Трамп просто троллил Мэй. Еще один очень важный момент — по основным вопросам, которые обсуждались на встрече, нельзя было прийти к единой позиции. Ни по санкциям в отношении Ирана, ни по таможенным пошлинам, ни по вопросам, связанным с Сирией. Поэтому выстроить единую позицию было очень сложно. И участники саммита уже начали говорить про изоляцию. Кто-то говорил про G6 плюс Трамп. Поэтому Трамп взял и поменял повестку, и все стали обсуждать, причём здесь Россия».

Напомним, что накануне визита в Квебек президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в состав G7. В свою очередь член Совфеда РФ Алексей Пушков заявил, что участие в G7 для России больше не является столь важным, как прежде.

Сенатор отметил, что на переговорах «группы семи», которые проходят в Квебеке (Канада), лидеры стран никак не могут прийти к единому мнению, нужна ли Россия.

«Плюс разногласия по Ирану и тарифные войны [президента США Дональда] Трампа, что побудило [французского лидера Эммануэля] Макрона заговорить о возможности G6 без США, — заметил Пушков. — А для России G7 утратила прежний шарм. Занавес».