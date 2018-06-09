Ярославль, 9 июня, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Ярославский Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь выбрал победителя конкурса на создание проекта памятника Минину и Пожарскому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии.

Ubrus76.ru Эскиз памятника Минину и Пожарскому в Ярославле

Памятник посвящён чудесному спасению ополчения от «морового поветрия» через обретенный образ Нерукотворного Спаса в 1612 году.

На конкурс было подано 7 заявок, жюри под председательством настоятеля монастыря игумена Никодима (Федорова) и народного художника Российской Федерации Александра Рукавишникова приняло решение отдать первое место проекту творческой группы под руководством Николая Мухина.

Ориентировочно памятник должен появиться на территории Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря 4 ноября 2018 года. Это будет уже третья скульптура народного художника России в центре Ярославля — известны его работы «Троица» на ярославской Стрелке и композиция «Исторический центр Ярославля» около храма Ильи Пророка.