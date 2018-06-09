Калуга, 9 июня, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В рамках акции «День дарения» в Калужском музее изобразительных искусств состоялось специальное гашение художественной почтовой карточки, посвященной 100-летию музея. Об этом 9 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Почтовая карточка к юбилею музея в Калуге

По её словам, художественная почтовая карточка и штемпель специального гашения были выпущены специально к юбилею музея по заказу Калужского филиала «Почты России». Приобрести праздничную почтовую карточку и поставить оттиск штемпеля можно в центральном отделении почтовой связи Калуги на площади Старый Торг.

На почтовой карточке изображена гравюра калужского художника Александра Павловича Шубина «Усадьба Билибина. Никитская улица», воспроизводящая исторический облик усадьбы Билибиных — Чистоклетовых, в котором сейчас располагается главное здание Калужского музея изобразительных искусств. Усадьба отнесена к объектам культурного наследия федерального значения.

Напомним, Калужский музей изобразительных искусств — крупнейшее в Калужской области художественное собрание. Музей открылся в 1918 году. Тогда он располагался в доме калужского губернского врача Никанора Васильева, который собрал основу коллекции музея, передав её по завещанию городу. С годами коллекция музея пополнялась, в том числе произведениями из калужских усадеб.