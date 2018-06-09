Ярославль, 9 июня, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Волонтер Ольга Кузина, которая на прямой линии с Владимиром Путиным рассказала, как хорошо обстоят дела в Ярославской области с решением мусорных проблем, объяснила свою позицию диалогом с правительством Ярославской области. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Полигон «Скоково»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во время прямой линии с президентом страны Ольга Кузина привела Ярославскую область в пример. Ведущий прямой линии сказал, что жители соседних с Москвой областей переживают, что их завалят мусором. Тему подхватила волонтер прямой линии.

Я лично обзванивала всех руководителей администраций различных регионов, пыталась дозвониться до губернаторов, но ответов было мало. Например, после нашего обращения с просьбой убрать несанкционированную свалку на территории Ленинградской обрасти, там, где расположен памятник Неизвестному Солдату. Та территория захламлена настолько, что чиновники, к которым мы обратились, сказали, что они всё сделали, а на самом деле они просто отодвинули мусор от памятника. Но есть ещё и позитивный пример, когда администрация Ярославской области очень чётко среагировала, по‑деловому, конструктивно и сразу принялись за решение вопроса», — сказала на прямой линии волонтер Ольга Кузина.

Ярославцы, которые протестуют против ввоза мусора из Москвы на полигон «Скоково» под Ярославлем, восприняли эти слова очень негативно. Активисты нашли Ольгу Кузину в соцсетях и выяснили, что она является куратором московского общественного движения «Серебряное волонтерство». Ольга Кузина работает и в государственном бюджетном учреждении города Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр». На прямой линии она также работала волонтером. Вот как она пояснила свои слова.

Было обращение на прямую линию к президенту России. В нем описывали ситуацию, что вывозят мусор из Москвы большими объёмами, и поэтому мы заинтересовались этим вопросом. Мы звонили несколько раз, было непросто — из одного в другое место направляли нас, и последний человек, с которым наш сотрудник общалась, был заместитель председателя правительства Роман Колесов. В правительстве была масса совещаний после нашего звонка, и нам сказали, что мусор ввозится в пределах норм ввоза, и он ввозится официально, по закону», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Кузина.

Как сказала Ольга Кузина, на прямой линии она работала как волонтер, и эта работа не имеет никакого отношения к её работе в структурах правительства Москвы.