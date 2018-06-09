Калуга, 9 июня, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил горожан с наступающим Днем России.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги Александр Иванов

«День России олицетворяет неразрывную связь многовековых традиций российской государственности, патриотизма и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины, — заявил он. — Завтрашний день России, будущее нашей благословенной Калужской земли зависит от каждого жителя, его трудовых успехов и созидательной инициативы».

«Сегодня Калуга динамично развивается, превращаясь в комфортный современный город. В основе этих преобразований — труд и талант калужан, которые любят свой город и свою страну, — подчеркнул Иванов. — От всей души желаю вам, уважаемые калужане, здоровья и счастья, новых успехов и достижений, пусть каждый дом будет наполнен радостью и теплом, а в семьях царит мир и благополучие. С праздником, с Днём России!».