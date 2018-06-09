Чебоксары, 9 июня, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал окончательные итоги комплексного наблюдения условий жизни населения, которое было проведено в 2016 году. В ходе опроса в республике главными проблемами жители назвали состояние дорог, алкоголизм и плохая работа жилищно-коммунальных служб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Onf.ru Дорога в селе Шигали Урмарского района, вызвавшая вопросы у общественников

В 2016 годубыло проведено наблюдение с охватом 60 тыс. домохозяйств в целом по России, в том числе по Чувашии — 540 (из них 297 расположены в городской местности, 243 находятся в сельской местности). Ранее подобное наблюдение было проведено в 2014 году.

Данные Чувашстат

Один из первых вопросов касался проблем, связанных с условиями проживания в своём населённом пункте. Респонденты указали, что проблем стало больше: если в 2014 году это отмечали 65,5% опрошенных, то в 2016 году — 71,2%. При этом выросла доля лиц, которым нравится жить в своём населённом пункте — с 95,5% до 96,7%.

Согласно опросу, главной проблемой жители назвали состояние дорог и безопасность дорожного движения — доля таких жалоб выросла с 57,7% до 64,4%. Также жители обеспокоены распространением алкоголизма, данную проблему в числе главных отметили 52,9% респондентов, в то время как ранее — 43,5% опрошенных. На третьем месте по числу жалоб — плохая организация работы жилищно-коммунальных служб: актуальной её считают 35,4% участников опроса (в 2014 году — 38,1%).

Больше всего опасений у жителей вызывает распространение наркотиков и наркомания: если в 2014 году на это обращали внимание 9,6% респондентов, то в 2016 году — уже 24,6%, рост превысил 2,5 раза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Чувашия была первой в стране по росту выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Выявлено 1146 преступлений — рост составил 73,9% к уровню 2016 года.

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Всплеск жалоб также связан с большой удалённостью мест проведения отдыха и досуга (с 16,8% до 31,8%), большой отдалённостью аптек (с 18,9% до 27,2%), учреждений культуры (с 14,9% до 22,5%) и спорта (с 19,9% до 27,9%), вандализмом в общественных местах и жилых домах (с 11,5% до 21,8%).

Отметим, что целью комплексного наблюдения условий жизни населения является получение статистической информации, отражающей «фактические условия проживания российских семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитании и развитии детей, улучшении жилищных условий».

"Результаты наблюдения предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ», — поясняют в ведомстве.