Москва, 9 июня, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова ввести дополнительный сбор на импортные вина и алкоголь — неприкрытый лоббизм интересов компании «Абрау-дюрсо», которая принадлежит семье Титова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР).

Питер Брейгель Младший. У таверны. ок.1630

Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать отечественных виноделов и ввести дополнительный сбор на импортные вина, пишут «Ведомости». На поддержу отрасли нужно порядка 50 млрд рублей ежегодно, но если ввести новый сбор, то можно получить порядка 30 млрд рублей, отмечает Титов.

«Такого откровенного и явного лоббирования своего бизнеса в виде «Абрау-Дюрсо» я давно не встречал», — заявил Жигарев.

Депутат отметил, что не считает нужным вводить дополнительные акцизы и налоги. Существующих сегодня мер достаточно, уверен он.

«У нас и так через систему ЕГАИС достаточно налогов собирается. А отечественному виноделию надо давать дорогу не через повышение налогов на импортный алкоголь и недобросовестное применение практики конкуренции, а через давление на торговые сети, чтобы им больше предоставляли торговых полок», — уверен Жигарев.