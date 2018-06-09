Ярославль, 9 июня, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Управление дорожного хозяйства в мэрии Ярославля возглавил Сергей Сорогин. 9 июня мэр Ярославля представил его на общегородском совещании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прежний начальник управления Игорь Витюгов покинул свой пост.

«В связи с тем, что тот начальник управления не справлялся, он переходит на другую работу. Видимо, недостаточно еще опыта. Те старания, которые у него были, их не хватило. Я надеюсь, что Сергей Александрович наведет порядок. У него огромный опыт, в Вологодской области он даже работал заместителем губернатора, имеет опыт в ЖКХ, в благоустройстве», — пояснил мэр.

Владимир Слепцов еще раз отметил, что очень надеется на нового начальника управления.