Казань, 12 июня, 2018, 09:00 — ИА Регнум. В День России столица Татарии стала участницей акции «Россия — это мы», проводимой командой «Молодежки ОНФ». Асфальт улиц Казани украсили большие триколоры, в которых молодые участники патриотической акции вписывают слова, ассоциирующиеся со словом «Родина», сообщает ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM День России. Флешмоб

Но не только активисты-общественники могут принять участие в акции, но и все желающие. Накануне праздника организаторы флешмоба опросили узнаваемых людей в регионах-участниках, записав с ними видео для соцсетей. В нём известные россияне рассказывают о том, что значит для них «Родина». С тем же вопросом активисты обращались и к жителям тех восьми городов, что приняли участие в акции. Места проведения выбирались, исходя из предпочтений самих горожан.

На сайте ОНФ желающие также могут пройти тест о нашей Родине, посвящённый Дню великой страны. Ответив на десять вопросов, вы узнаете, насколько хорошо знаете историю своей страны.

Напомним, отмечать День России, по данным опроса «Левада-центра», планируют около четверти граждан. А, о том, какой праздник отмечается 12 июня, знают 49% респондентов.

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