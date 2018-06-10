Киев, 10 июня, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Вопрос о тарифах на газ для украинского населения продолжает оставаться неясным: на сколько же, в итоге, повысится в августе цена и повысится ли — неизвестно. Эту и другие новости украинской энергетики обсуждает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голубое золото

В конце весны председатель Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк сообщил, что рабочий вариант повышения цены на газ — от 60% до 70% к нынешней. Мораторий на повышение тарифа действовал до 30 мая, и буквально вслед за сообщением Вовка премьер-министр Владимир Гройсман продлил действие моратория до 1 августа, а Вовк тогда же был отправлен в отставку. Но как вырастут цены после 1 августа и вырастут ли, об этом публичной информации не последовало.

Зато есть уверенность в том, что предпринимаемые правительством действия не подчиняются особой стратегии, а просто оттягивают неизбежное. Цена на нефть растет, подтягивая за собой цену на газ, и до августа может подрасти еще, а «западные партнеры» Украины настаивают на повышении цены до «рыночного» уровня. Мораторий теоретически можно будет продлить еще до 1 октября, но, во-первых, участники рынка будут негодовать, а во-вторых, затягивание моратория чревато еще одной неприятностью.

«В апреле газ стоил в пересчете на гривну 9,6 тыс. грн. за тысячу кубометров, то по состоянию на 22 мая — уже 10,4 тыс грн. То есть, если посчитать по формуле «Дюссельдорф плюс», получается, что газ для населения должен стоить вообще больше 13 тыс. грн. вместо сегодняшних 7 тыс. грн. за 1 тыс. кубометров», — говорит директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Иными словам, озвученные Вовком 60−70% недостаточны, и реальную цену нужно увеличивать на 85−90%, причем только по состоянию на сейчас.

Подробнее о происходящем в украинской энергетике читайте в статье: На 70% или на 100%? Новое подорожание газа на Украине приведет к катастрофе

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