Челябинск, 9 июня, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Открытие воссозданной мемориальной доски, ранее установленной на доме, где жил большевик Дмитрий Колющенко, состоится 12 июня в 15:00. Памятный знак будет размещен на здании диспетчерской трамвайного депо (улица Степана Разина, 9а), сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции.

Ирина Юрина ИА REGNUM Памятный знак на площади Павших революционеров

По словам майора МЧС Павла Стромова, длительный процесс согласования наконец завершен. Мраморная доска была изготовлена по инициативе патриотических организаций, инициативные граждане собрали средства на её изготовление. Монтаж активисты выполнят своими силами.

Мемориальная доска напомнит челябинцам о событиях столетней давности. Революционер Дмитрий Васильевич Колющенко, родившийся в Воронежской губернии в 1881 году, жил в Челябинске с 1899 года, в 1903 году вступил в партию большевиков. Слесарь, а позже токарь на заводе «Столль В. Г. и К°», Колющенко возглавил заводскую партийную организацию и боролся за права рабочих.

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В 1917 году Дмитрий Колющенко вошел в комитет общественной безопасности (КОБ), был членом исполкома Челябинского Совета рабочих и солдатских депутатов, одним из организаторов Красной гвардии и Социалистического союза молодежи в городе, являлся заместителем председателя Военно-революционного комитета.

Жизнь Дмитрия Колющенко и четверых его соратников трагически оборвалась в ночь на 3 июня 1918 года. Советские деятели, арестованные после восстания Чехословацкого корпуса, были убиты казачьим конвоем в районе Казарменной площади, позже названной площадью Павших революционеров.

Ирина Юрина ИА REGNUM Памятная доска на площади Павших революционеров

Воссозданную памятную доску было решено установить неподалеку от того места, где до 1990-х годов стоял дом Дмитрия Колющенко.

«На этом месте стоял дом, в котором жил Колющенко Д.В. — член партии большевиков. Активный деятель революционного движения. Здесь происходили собрания членов РСДРП (б) в 1906—1907 гг.», — гласит надпись на мраморной плите.