Санкт-Петербург, 9 июня, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Маломерный частный катер 9 июня в 08:30 врезался в опору моста Петра Великого (Большеохтинского) на Неве в Санкт-Петербурге. После ЧП катер остался на плаву и пришвартовался к набережной, а два находившихся на нем человека получили травмы и направлены в больницу.

Sztproc.ru Катер, врезавшийся в мост в Петербурге

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, в связи с этим ЧП организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания. Проведение проверки поручено Санкт-Петербургской транспортной прокуратуре, сотрудники которой уже разбираются в обстоятельствах инцидента.

По данным «Фонтанки», водитель катера получил ушиб рёбер, пассажир отделался ссадинами. Конструкции, в которые врезался катер, не пострадали.

Тем временем Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте СКР начата доследственная проверка по факту столкновения. По данным следствия, водитель прогулочного катера не справился с управлением и столкнулся не с мостом, а с гранитной набережной, примыкающей к устью реки Охта.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее транспортная прокуратура объявила предостережения о недопустимости нарушений требований закона, регламентирующих безопасность плавания на судах, руководителям организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по Неве и другим водным объектам Санкт-Петербурга. Всего этими структурами эксплуатируются 34 пассажирских судна.

«В связи с указанным происшествием на реке Неве Северо-Западная транспортная прокуратура напоминает о неукоснительном соблюдении требований безопасности на водном транспорте», — заявили сегодня в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 июня в Петербурге ввели запрет на использование гидроциклов (аквабайков) в центральной части акватории города на период до 1 августа 2018 года. Запрет связан с проведением ЧМ-2018 и объясняется соображениями безопасности.