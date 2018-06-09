Калуга, 9 июня, 2018, 11:15 — ИА Регнум. В Калужской области с 15 по 16 июня 2018 года пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция «Ягужинские чтения», сообщили на пресс-конференции 8 июня. Мероприятие организовано правительством области и региональной прокуратурой в память об известном государственном деятеле XVIII века, первом генерал-прокуроре Российской империи Павле Ягужинском, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Deduhova.ru Граф Павел Иванович Ягужинский. Портрет неизвестного русского художника XVIII века.

Как отметили на встрече, заявки для участия в конференции подали свыше 200 человек. Это представители научного сообщества, общественные деятели, представители органов власти и правоохранительных ведомств, студенты калужских вузов. По словам прокурора Калужской области Александра Гулягина, заявленная тема конференции — государственность и законность — является краеугольным камнем для выстраивания правовой науки и государственной деятельности, и в обществе сейчас присутствует немалый интерес к тому, как раскрывались и исторически развивались конкретные личности, повлиявшие на ход истории Российского государства.

«Научная проработка этих вопросов всегда актуальна. В работе нашей конференции примут участие преподаватели Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Российского университета дружбы народов (РУДН) и других значимых юридических вузов страны. В состав президиума войдут представители Генеральной прокуратуры и федеральных органов власти, Ассоциации юристов России. Это делает нам честь, и мы должны удержать эту высокую планку», — заявил Александр Гулягин.

15 июня, в первый день конференции, в калужском Инновационном культурном центре состоится пленарное заседание. Запланирована работа тематических секций, в том числе обсуждение вопросов, связанных с личностью Павла Ягужинского и его ролью в становлении российской государственности. Речь пойдёт также об основных направлениях уголовной политики и прокурорского надзора на современном этапе развития, об особенностях отечественной философско-правовой традиции.

16 июня участники конференции посетят село Авчурино в Ферзиковском районе Калужской области, где располагалось имение Павла Ягужинского. В настоящее время усадьба Авчурино является объектом культурного наследия федерального значения. Власти области считают, что имение должно быть восстановлено в первозданном виде и стать музеем.

Напомним, политический деятель времён Петра Великого, первый генерал-прокурор Российской империи Павел Ягужинский стоял у истоков реформирования правового государственного аппарата. Калужское село Авчурино перешло в его владение в 1712 году. Примечательно, что для проезда в усадьбу Петра I проложили двухкилометровый «дубовый проспект», но до имения он так и не доехал. Позднее усадьбу посещали Александр I, Николай I и Александр II (на момент визита ещё носивший титул цесаревича).