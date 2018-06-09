Ростов-на-Дону, 9 июня, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с участниками эфира программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». К президенту России обратились за помощью беженцы с Украины. По их словам, у вынужденных переселенцев возникли проблемы с трудоустройством, а также с оформлением гражданства РФ.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

По словам главы Донского региона, так как упрощение процедуры получения российского гражданства и сокращение сроков рассмотрения документов находится в ведении федеральных органов власти, предложения будут сформированы в виде законодательных инициатив.

«Мы подготовим законодательные инициативы по вопросам, поднятым беженцами, обратившимися к президенту», — заявил Голубев.

Что касается вопросов, находящихся в компетенции региональной и муниципальной власти, губернатор пообещал решить.

Напомним, 7 июня в ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» к главе государства обратились беженцы из Донбасса. Они попросили о содействии в получении гражданства России и трудоустройстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 года после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве. Наибольший наплыв жителей юго-востока Украины приняла Ростовская область. Тогда число беженцев достигало 40 тыс. человек. В связи с этим на Дону был объявлен режим ЧС, который позволял в случае необходимости принять максимальное число беженцев и оказать им необходимую помощь.