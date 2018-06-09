Ярославль, 9 июня, 2018, 11:06 — ИА Регнум. В Ярославле в День России планируют установить рекорд на самое яркое колесо обозрения. Об этом на общегородском совещании сообщил мэр города Владимир Слепцов.

City-yaroslavl.ru Колесо обозрения в Ярославле

Как пояснили главе города подчиненные, все колесо будет в ярких огнях, переливаясь цветами российского триколора.

Таким образом, планируется зафиксировать рекорд самой яркой иллюминации колеса обозрения.

«Во сколько все это будет?» — спросил Владимир Слепцов.

Услышав, что рекорд запланирован на 22 часа, мэр усомнился:

«Еще солнце светит», — сказал он.

«Мы посмотрим по ситуации, если пасмурная погода, то будет достаточно для того, чтобы все это был видно», — ответили ему.

«Если по докладу нашего коллеги, вообще мороз будет… Если по гуглу — то ясная погода, солнечная. Но вы сориентируйтесь. Пуховики подготовьте на всякий случай», — поручил мэр.

Он велел также пригласить на рекорд всех ярославцев и довести до них эту информацию.