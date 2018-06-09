Москва, 9 июня, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Граждане РФ постепенно осваивают процедуру индивидуального банкротства, которая позволяет им освобождаться от непомерных долгов, считает социолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 9 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Объединённого кредитного бюро, эксперты которого установили, что в 2018 году в РФ стало в два раза больше банкротов, чем в 2017 году.

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«Это свидетельствует о том, что граждане постепенно осваивают процедуру индивидуального банкротства, которая вообще очень характерна для современного капиталистического общества, где значительная часть кредита — это кредит индивидуальный, — пояснил Кагарлицкий. — Естественно, когда кредит, ссужаемый частным лицам, в масштабах общества достигает таких размеров, что люди не могут его выплатить, — это очевидный пузырь — процедура индивидуального банкротства является способом освобождения граждан от долга в условиях, когда долг непомерный. К сожалению, в РФ, как правило, частные лица не знают об этой процедуре и не умеют ею пользоваться. В США это очень легкая процедура».

В то же время Кагарлицкий подчеркнул, что рост числа банкротов может быть отражением, во-первых, избыточной закредитованности населения, а во-вторых, экономического кризиса.

«Скорее всего, имеет место и то, и другое — положение людей ухудшилось, и в то же время больше народа узнало о процедуре банкротства, позволяющей выйти из тупиковой ситуации, — пояснил Кагарлицкий. — Растёт правовая грамотность населения».

Напомним, что, по данным Объединённого кредитного бюро, в России за 2018 год число граждан-банкротов удвоилось. Так, по данным на конец мая 2018 года, количество банкротов составило 65,9 тыс. человек, что в два раза больше, чем на конец мая 2017 года.

Темпы роста числа граждан и индивидуальных предпринимателей, которых суды признают банкротами, сохраняются на уровне около 50% в год. В январе — мае 2018 года количество этих решений выросло в 1,5 раза, до 15 тыс. 628 человек. В Москве за пять месяцев банкротами стали 1305 граждан (+65% к январю — маю 2017 г.), в Санкт-Петербурге — 822 человека (+54%).