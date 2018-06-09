Хабаровск, 9 июня, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Проблему транспортной доступности Дальнего Востока как могут пытаются решить президент РФ Владимир Путин и правительство. В это время другое ведомство, наперекор высшему руководству страны, «отрезает» регион от остальной России — Росавиация массово лишает дальневосточных лётчиков пилотских удостоверений, которые сама же и выдала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Kira auf der Heide Не дают летать

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8 июня 2018 года пилотских удостоверений лишились сразу семь пилотов авиакомпании «Аврора». В Хабаровском филиале «Авроры» без работы уже девять пилотов. По всей стране доступа в небо лишены уже 250 летчиков.

Летчики рассказывают, что проблемы по всей стране начались у тех пилотов, которые проходили специальные обязательные курсы повышения квалификации в челябинской частной летной школе «ЧелАвиа».

"Проблемы начались именно у нас, у выпускников ЧелАвиа, к нам начали предъявлять претензии. Якобы при получении пилотских удостоверений мы предоставили неправильные документы. Начались, прямо скажу, настоящие репрессии. Приказ об аннулировании свидетельств пилотов вышел в апреле 2018 года. Под него попали 60 выпускников в самых разных регионах страны! Обучение одного пилота обходится компании в 1,5−2 млн рублей! Среди тех, кого сегодня лишили доступа в небо, работы, есть лётчики, которые окончили летную школу в 2012 году! Шесть лет эти люди занимались своей профессиональной деятельностью, многие из них уже стали капитанами воздушных судов. Предъявлять к ним сегодня претензии по поводу их квалификации, из-за бюрократический ошибки, закорючки в документах?! Это безумие!» — привело слова пилота авиакомпании «Аврора» ИА «Хабаровский край сегодня».

Пилоты-дальневосточники попытались защитить свои права, а заодно и права пассажиров, которые уже сидят на чемоданах, готовясь отправляться в отпуска, в суде. Семь пилотов, которые потеряли работу по вине Росавиации, выступили единым фронтом. Но иск в Арбитражном суде они проиграли. На заседание апелляционной инстанции многие пришли прямо из кабин самолётов. Но все оказалось напрасно.

На заседании суда присутствовал руководитель правового обеспечения Федерального агентства воздушного транспорта Владимир Мнишко. Он отказался отвечать на вопросы журналистов, но сказал, что на территории РФ он уже выиграл 40 исков против лишенных работы пилотов.

В судебном процессе лётчики показывали подписанное министром транспорта России, которому подчиняется Росавиация, письмо в свою поддержку. Но господин Мнишко назвал это письмо «частным мнением», не имеющим отношения к делу, и попросил оставить жалобу пилотов без удовлетворения.

На вопрос пилотов — «Как же чиновники Росавиации выдавали удостоверения пилотов?» — Владимир Мнишко ответил, что это была «излишняя доверчивость его коллег».

«Когда наше территориальное управление получило пакет документов, посмотрели, вроде бы все соответствует. А на проверку-то всего три дня. К тому же мы исходим из порядочности деятельности юридических лиц. Когда же, на основании поручения Генеральной прокуратуры России, мы проверили свои подведомственные управления, то выяснили, что авиационный центр в Челябинске осуществлять подготовку не мог. Следовательно, удостоверения пилотов недействительны», — заявил Мнишко на судебном процессе.

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Уже после того как лётчики проиграли суд, представители Росавиации сообщили, что ведут переговоры с Санкт-Петербургским университетом гражданской авиации с тем, чтобы лишённые работы пилоты смогли пройти там курсы переподготовки. В какие суммы это обойдётся компаниям, чиновники не уточнили.

Пилоты намерены подать кассационную жалобу — они остались без работы.

А дальневосточники почти гарантированно остались без летних отпусков. Ведь неизвестно — сколько ещё пилотов будут лишены права летать. А пилоты, как известно, наперечёт. В последние годы в России наблюдался массовый отток профессиональных летчиков в страны АТР, где уровень доходов лётного состава не в пример выше, чем в России.

Судя по всему, Росавиация вовремя не заметила нарушения в подведомственной ей Челябинской летной школе. И пилоты спокойно прошли там положенные учебные курсы. А когда Генпрокуратура принялась выяснять прозрачность деятельности учебных заведений, готовящих лётный состав, чиновники Росавиации решили сделать крайними лётчиков. А заодно и всех дальневосточников, собравшихся в отпуск, — в самый разгар отпускного сезона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» президента России Владимира Путина дальневосточники пожаловались ему на то, что не чувствуют себя частью России. Безумные цены на авиабилеты, нехватка самолётов делают жителей ДФО практически невыездными. Глава государства сообщил, что правительство обнулило НДС для перелётов на Дальний Восток, что снизит цены на билеты на 8%. Также он пообещал, что будут расширены существующие программы субсидирования.

Ранее по вине Росавиации до аэропортов ДФО не дошли 64,9 млрд рублей. Двое чиновников ведомства были уволены после вмешательства полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Однако деньги до аэропортов ДФО так и не дошли.

Сегодня цены на авиаперелеты не дают дальневосточникам возможности узнать свою страну. Цена билета экономкласса Магадан — Москва доросла до 199 тыс. рублей.

Сейчас, из-за потери пилотов, даже те жители ДФО, которые смогли купить билеты, видимо, в отпуск всё-такие не поедут.