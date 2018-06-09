Оренбург, 9 июня, 2018, 09:52 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 8 июня прошёл пикет против роста цен на бензин. Акция протеста собрала примерно 50−70 человек, но собрать много участников и не было целью организаторов. Главной целью пикета являлось привлечение внимания к митингу, который запланирован на 14 июня, сообщил корреспонденту ИА REGNUM участник пикета, депутат горсовета Оренбурга Денис Батурин (КПРФ).

Выдоили

Между тем, по данным «Эха Москвы в Оренбурге», сам организатор пикета Сергей Золин, комментируя ситуацию, отметил:

«К сожалению, я слегка немножко в шоке. По такому, извиняюсь, шкурному вопросу, я думал, людей выйдет значительно больше. Видимо, люди не верят в свои силы».

В свою очередь Батурин подчеркнул, что организаторы, как правило, страхуются, подавая заявки на согласование публичных акций, сознательно завышая планируемое число участников, чтобы избежать штрафных санкций. В заявке на пикет было указано до 300 человек. На него приглашались все неравнодушные граждане. По словам Дениса Батурина, в пикете участвовали члены регионального отделения КПРФ и активные горожане, которые оказались в большинстве.

Пикетчики выразили свою позицию с помощью плакатов с лозунгами «Автомобилист — не корова. Хватит его доить!», «Дорогой бензин сожрёт Россию», «Требуем остановить бензиновый рэкет!».

Если пикет организовывала инициативная группа граждан Оренбурга, то организатором митинга выступает областное отделение КПРФ. Батурин подчеркнул, что пикет преследовал главную цель — привлечь внимание к этому митингу. Заявка согласована на уровне мэрии, в ней указано до тысячи участников.

Участники акции протеста будут требовать не заморозки цен на автомобильное топливо, а их снижения.

«Себестоимость литра бензина — 12 рублей. Дороже 30 рублей он не может стоить!» — сказал депутат горсовета.

На митинг приглашают всех неравнодушных горожан, но без партийной символики. Стоит отметить, что знамёна на митинге всё же будут, но они все будут коммунистические. При этом в отделении КПРФ обратили внимание на то, что в заявках указывают о возможном участии в акциях других политических партий. Пока ни от одной партии в регионе коммунистам не поступило отклика.

Напомним, что тема ценообразования на рынке нефтепродуктов вызвала огромный резонанс не только в Оренбуржье, но и по всей России. Первый вопрос на «Прямой линии с Владимиром Путиным» 7 июня касался именно этой болезненной темы. Правда, задал его житель Санкт-Петербурга, а не Оренбурга. Хотя накануне программы оренбуржцы задали как минимум два вопроса по этой проблеме: один поступил в единый центр, второй был сформулирован в видеообращении, опубликованном в интернете. В апреле Оренбургская область оказалась в лидерах по росту цен на топливо.

Местные эксперты считают, что подорожание бензина и дизтоплива спровоцировало рост протестных настроений в обществе, что могут использовать в своих целях политические партии.

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