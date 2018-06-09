Ярославль, 9 июня, 2018, 09:43 — ИА Регнум. В Ярославле не могут оперативно заделать ямы, так как в первую очередь поставки битума с Ярославского НПЗ производятся в Москву в связи с проведением чемпионата мира. Такая информация прозвучала 9 июня на общегородском совещании в мэрии Ярославля, сообщат корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ремонт дорог

Мэр Ярославля Владимир Слепцов раскритиковал темпы ямочного ремонта.

Подрядчик говорит, что в виду проведения футбольного чемпионата в Москве часть поставщиков переориентировали на наш НПЗ забирать битум. У нашего подрядчика сложности с поставкой битума. Из-за этого снижаются темпы ремонта», — пояснил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов.

Ну, выходи на директора НПЗ. Наш родной-то город давайте вне очереди делать. Не бросайте подрядчика один на один с проблемами», — сказал мэр.

Владимир Слепцов отметил, что «вот эти отмазки — что битума нет» — не подходят и не являются оправданием. Об этом же заявили и на нефтеперерабатывающем заводе.

Никаких «сложностей с поставками битума» с нашего предприятия нет, — битум производится и отгружается в соответствии с планом, все заявки выполняются. Кроме того, если речь идет конкретно о ЯНОСе, никто с какими-либо проблемами по поводу обеспечения битумом к руководству предприятия не обращался», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы ОАО «Славнефть-ЯНОС» Елена Мякина.

Ярославцы не раз поднимали перед мэрией проблемы ямочного ремонта улиц. Многие ямы в городе после зимы пока не дождались ремонта.