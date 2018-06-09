Ярославская область, 9 июня, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Долгострой на родине первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в селе Никульское Ярославской области был задрапирован по инициативе региональных властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в администрации Тутаевского района. Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне 55-летия полета Терешковой полуразрушенное здание затянули баннером с рисунком замка.

«Эхо Москвы в Ярославле» Долгострой в Никульском

По словам главы Тутаевского района Дмитрия Юнусова, долгострой — не школа, как считают многие. Там планировалось разместить центр развития сельского хозяйства.

«В девяностые годы это здание строила компания «Тутаевпромстрой». Там планировали сделать небольшой учебный центр по развитию сельского хозяйства. Его построили и в 1996 году сдали. Потом возникли проблемы с финансированием, и впоследствии здание подзапустело. Строители пропали», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

После этого здание разобрали, оставив лишь внешние стены. Сейчас долгострой признан бесхозным, идет его оформление в муниципальную собственность вместе с земельным участком. После этого, по словам главы района, начнется поиск инвесторов. Не исключено, что земля будет выставлена на продажу.