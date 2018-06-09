Ханты-Мансийск, 9 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. В Югре сотрудниками одного из ЗАО во время изыскательных работ были спилены деревья, а затем воткнуты в землю для имитации роста. Нефтяники пытались доказать свою невиновность, дескать деревья воткнули обратно, так как не было возможности их вывезти. Но Ханты-Мансийский районный суд отклонил их апелляцию, оставив в силе штраф 200 тыс. рублей, наложенный на организацию сотрудниками Росприроднадзора по ХМАО, говорится в решении суда, опубликованном на сайте «Росправосудие».

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». реж Борис Степанцев. 1965. СССР И так сойдет!

Из материалов необычного административного дела следует, что в июле 2017 года сотрудники Росприроднадзора Югры по поручению региональной прокуратуры провели рейдовое патрулирование лесных угодий Сургутского района.

«Должностными лицами Природнадзора Югры 21 июля 2017 года был зафиксирован факт осуществления работ сотрудниками филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» ЗАО «ТюменьНИПИнефть», выразившихся в имитации роста спиленных ранее деревьев путём втыкания стволов спиленных деревьев в грунт с целью придания им горизонтального положения», — говорится в материалах суда.

Было возбуждено административное дело о правонарушении по части первой статьи 8.28 КОАП РФ, на ЗАО наложен штраф в 200 тыс. рублей.

Но изыскатели нефти не согласились с наказанием, обратились с апелляцией в Ханты-Мансийский районный суд, где было установлено, что сотрудники ЗАО в результате инженерных изысканий незаконно вырубили лес на площади 4,6 гектаров. Участок, где произошла рубка, никем на тот момент не арендовался.

Бригадир изыскателей заявил на суде, что понятия не имеет, кто спилил деревья. Воткнули их в землю, так как «у них не было возможности вывезти деревья». Но суд признал данное оправдание слабым. Не спас от наказания и договор аренды участка между департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО и ООО «Лукойл-Западная Сибирь», так как он был заключён спустя пять месяцев после спила деревьев.

В самом ЗАО «ТюменьНИПИнефть» пока не прокомментировали ситуацию.

Отметим, что сотрудники Росприроднадзора по ХМАО в июне 2018 года обнаружили разлив нефти на площади 2,8 тыс. кв. метров на Тальниковом месторождении, разработкой которого занимается также «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь». По данным ведомства, разлив зафиксирован на территории природного парка «Кондинские озера». Загрязнён грунт, в воду нефть не попала. Инцидент произошёл по причине отказа высоконапорного водовода.

Очистка загрязненного участка произведена полностью, грунт вывезен на специализированный полигон промышленных отходов, сообщает пресс-служба предприятия. Росприроднадзор по ХМАО выйдет с повторной проверкой на место разлива.