Москва, 9 июня, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Украинским СМИ следовало бы заявить о том, что их Ан-26 просто обнаружил российский малый ракетный корабль, — это выглядело бы хотя бы правдоподобно, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

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Вполне очевидно, что перехватить корабль, тем более военный, с помощью военно-транспортного самолета — это некий нонсенс. Если бы украинская сторона хотя бы заявила, что этот самолет просто обнаружил корабль — это звучало бы немного более правдоподобно.

Информация про перехват — это, конечно, очень забавно. Сложно себе представить, как может невооруженный транспортный самолет оказать какое-то воздействие на военный корабль, у которого к тому же есть средства противовоздушной обороны.

Что касается самой информации про малый ракетный корабль, который якобы находился там, то есть информация российской стороны, что корабль этого типа находился в то время на базе. Поэтому, скорее всего, вообще никакого подобного эпизода не было: ни с обнаружением, ни тем более с перехватом.

Я думаю, что история чисто пропагандистского характера. Про нее надо просто забыть, и все.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что в Черном море недалеко от острова Змеиный был обнаружен и перехвачен украинским военно-транспортным самолетом Ан-26 малый ракетный корабль ВМФ России. Якобы после инцидента он ушел в открытое море.

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Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков порадовался тому, что «неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что». Так он прокомментировал «гротескную новость» одесской газеты о «перехвате» российского боевого корабля.