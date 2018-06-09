Махачкала, 9 июня, 2018, 09:10 — ИА Регнум. На Дагестан 8 июня обрушились аномально сильные ливни. За несколько часов в отдельных районах республики выпала месячная норма осадков. Плыть по улицам, как по рекам, пришлось жителям Махачкалы и Буйнакска. Подтопленными оказались несколько домовладений и приусадебных хозяйств в поселке Ленинкент и Буйнакске.

Фредерик Морган. Наводнение

Ушли под воду улицы городов, местами уровень воды поднялся до одного метра. Причиной транспортного коллапса являются засоренные, неисправные ливневки. Особенно пострадали от дождя проспект Акушинского, улица Бейбулатова и проспект Аметхана-Султана в Махачкале.

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий ливней. Коммунальщикам столицы Дагестана 8 июня пришлось проводить экстренную прочистку ливневых стоков. Как отметили в мэрии, ливневая канализация не справляется со своими функциями из-за того, что «некоторые горожане оставляют на обочинах пакеты с мусором, строительные отходы».

При этом в администрации Махачкалы заметили, что только месяц назад были проведены работы по плановой чистке ливневых канализаций на основных улицах города и на проблемных точках.

Горожане переживают, что может повториться такая же ситуация, как в 2016 году, когда из-за сильных ливней была подтоплена канализация, и вода, поступающая в дома махачкалинцев, вновь окажется зараженной инфекцией. Напомним, в больницы с признаками острой кишечной инфекции попали около тысячи жителей Махачкалы.

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Как выяснилось, все они употребляли некипяченую воду из крана, загрязненность которой превысила норму в восемь раз. Среди госпитализированных у 47% была установлена дизентерия, у 24% — ротовирусная инфекция, у остальных больных — сочетание вирусной бактериальной этиологии.

По факту массового отравления людей было возбуждено 11 уголовных и 22 административных дела. По делу о массовом отравлении задержан генеральный директор ОАО «Махачкалаводоканала» Магомед Муртазалиев.