Ярославль, 9 июня, 2018, 09:09 — ИА Регнум. 8 июня в мэрии Ярославля состоялась встреча властей, дольщиков и ЖСК, на которой было определено место застройки вместо Твериц. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Фрунзенский район

Напомним, после того, как мэр отменил свое постановление о многоэтажной застройке Твериц и переносе ее во Фрунзенский район, дольщики возмутились и заявили, что с ними такой шаг согласован не был.

Теперь, по всей видимости, договоренности достигнуты. Следующие несколько месяцев рабочая группа совместно с застройщиками будет осуществлять подготовительные работу к передаче участков на Соколе обманутым дольщикам ПСК «Квартал».

На совещании, как пояснил заместитель мэра Алексей Аксютенко, принято решение о составлении дорожной карты, которая позволит соблюсти интересы всех сторон: застройщики получат рентабельную землю в городе, а дольщики — возможность компенсировать затраты на достройку проблемных домов.

Начался конструктивный диалог, с которого и нужно было начинать. Сейчас мы рассматриваем возможную замену участка в Тверицах на земельные участки на Соколе, потому что в Тверицах будет 4-этажная застройка. Проект планировки новых участков есть, затраты на это не понадобятся. Пока конкретные документы не подписаны, но мы ведем работу совместно с мэрией и надеемся, что результат будет положительным», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель ЖСК «12 квартал» ЕленаКолескина мэрия Ярославля.

«Я удовлетворен итогами совещания. Нам были предложены конкретные участки, было предложено составить дорожную карту, чтобы мы в ближайшие месяцы смогли получить оформленные участки», — сказал представитель дольщиков Юрий Марченко.

Для определения этажности застройки в Тверицах на 2 августа назначены публичные слушания. Мэрия города полагает возможным изменить территориальное зонирование микрорайона с зоны «Ж-1» и «Ж-2» на территориальную зону «Ж-3», которая предполагает строительство малоэтажных жилых домов высотой до 4 этажей.