Якутск, 9 июня, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Деятельность министерства имущественных и земельных отношений (МИЗО) Якутии назвали непрозрачной, а результат приватизации государственного имущества республики в 2017 году — сомнительным. Такое мнение на заседании республиканского парламента 9 июня высказал председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно отчёту правительства, одним из итогов приватизации в 2017 году стало внесение 10% акций «АЛРОСа-Нюрба» в уставный капитал АО «РИК Плюс» по цене 11 млрд 990 млн рублей. Договор купли-продажи с АО «РИК Плюс» был подписан 22 декабря 2017 года.

«Средства позволят сформировать финансовые инструменты для поддержки развития приоритетных и перспективных проектов и будут направлены на модернизацию экономики республики», — поясняется в документах, предоставленных правительством.

«Более ничем не обязывающую фразу вообще не придумаешь», — прокомментировал вице-спикер Госсобрания региона Виктор Губарев цели, на которые собираются потратить деньги от продажи стабильно приносивших доход в бюджет акций.

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Подробности о том, куда именно будут направлены эти 12 млрд рублей, у министра имущественных и земельных отношений Евгении Григорьевой депутатам узнать не удалось.

«Предложения формируются финансово-экономическим блоком и отраслевыми министерствами, основные направления будут утверждены врио главы региона Айсеном Николаевым в случае, если сделка произойдёт в июне-июле, ну и дальше уже…» — сказала министр.

Виктор Фёдоров, комментируя передачу активов республики в частные руки, высказал мнение, что эффективности использования государственного имущества Якутии необходимо дать оценку. Он также отметил, что считает деятельность министерства имущественных и земельных отношений региона непрозрачной.

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«Работа полностью закрыта. В наблюдательные советы компаний с государственным участием делегируются сотрудники МИЗО, случайные люди, работают какие-то непонятные директора. Для депутатского корпуса это полностью закрытая область. Сколько запросов я отправил по «Сахатранснефтегазу», «Республиканской инвестиционной компании», «РИК Плюс», «ГУП «Комдрагметалл», АК «Железные дороги Якутии» — сплошные отписки», — сообщил депутат.

«Работа МИЗО прозрачна в той степени, которой требует закон», — ответила ему Евгения Григорьева.

Примером непрозрачности работы ведомства Виктор Фёдоров назвал случай в 2014 году, когда его сразу после избрания депутатом пригласили на балансовую комиссию «Комдрагмета».

"Я высказал свои мысли. После этого меня ни на одну балансовую комиссию не приглашали. А депутаты-то, оказывается, должны туда ходить, должны участвовать в рассмотрении итогов работы акционерных обществ. Но не приглашают. Наш комитет парализован по работе с государственным имуществом. Гора родила мышь — приватизировали имущества на 4 млн рублей за прошлый год. Вот достижение. Полностью закрытые предприятия «РИк2, «Рик+», «РИКФинанс», КДМ, эти квартиры в Анапе, дома в Москве. Непонятно что творится!» — возмущён Виктор Фёдоров.

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По его инициативе в протокол заседания Госсобрания были внесены предложения по внесению изменений в закон о приватизации госимущества и возможности проведения полной ревизии деятельности предприятий «РИК» и её дочерних компаний, а также ГУП «Комдрагметалл».

"Прошу рекомендовать правительству участие народных депутатов в деятельности советов директоров акционерных обществ и обществ с участием государства», — также отметил Виктор Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, редактор информагентства Yktimes.ruВладимир Нифонтов предположил, что денег от акций «АЛРОСА-Нюрба» республика не увидит ни в бюджете, ни за его пределами.

«Фактически, не затратив ни копейки собственных денег компании, менеджеры АЛРОСА приобретают актив за деньги самого актива. То есть частично за якутские деньги, у Якутии купят её же имущество», — предположил журналист.

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Своё мнение он основывает на решении совета директоров «АЛРОСА-Нюрба», рекомендовавшего не выплачивать дивиденды своим акционерам за четвёртый квартал 2017 года и дать в долг большой АЛРОСА 15 млрд рублей.

Напомним, намерение продать 10% акций «АЛРОСА-Нюрба» было впервые озвучено перед депутатами в ноябре 2016 года. Тогда против такой сделки активно выступал глава Нюрбинского района Борис Попов. Депутаты его позицию поддержали, вследствие чего правительство Якутии приняло решение их мнения о продаже акций даже не спрашивать. В декабре 2016 года Бориса Попова арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий, но истинной причиной задержания, считают жители муниципалитета, стала как раз его позиция по поводу продажи ценных бумаг «АЛРОСА-Нюрба».