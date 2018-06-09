Хабаровск, 9 июня, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Новый глава Минвостокразвития Александр Козлов предложил дальневосточникам ответить на вопрос: где живет душа ДФО — в Хабаровске или во Владивостоке? Между тем дальневосточной столицей официально считается Хабаровск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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В своем Инстаграм Александр Козлов написал:

«На днях вживую услышал спор, который длится уже много лет. Кто не жил на Дальнем Востоке, никогда не поймет его суть. Но местный всегда выберет одну из сторон! Душа Дальнего Востока: Хабаровск или Владивосток? Вы можете быть друзьями, жить на соседних улицах, но на вопрос ответите по-разному. Ради интереса: а как вы считаете?»

Подписчики министра уже поделились своими соображениями на этот счет:

«Оставила бы все, как есть. Совершенно два разных города, с разными функциями и задачами».

«Благовещенск! Город моего детства, юности, зрелости!»

«Дальний Восток — это Амурская область! Вы спросите у жителей западных регионов, где находится Амурская область? Они думают, что она ещё дальше Владивостока!»

«Многие думают, что душа Дальнего Востока — это Хабаровск. Но с нынешним развитием Амурской области появляются предложения сделать столицей ДФО город Циолковский или Свободный».

«Если выбирать между Владивостоком и Хабаровском — Владивосток однозначно!»

«Ну, конечно, Владивосток! Город вечных посадок и людских бед! У города очень тяжелая харизма. И название ему дано с «подсмыслом».

"Благовещенск!!!» — написали подписчики министра Козлова.

Вообще, среди ответов на вопрос «Душа ДФО — Хабаровск или Владивосток?» подозрительно много предложений сделать столицей ДФО амурский Благовещенск. Судя по всему, экс-губернатор Амурской области ещё не успел обзавестись достаточным количеством подписчиков из других регионов Дальнего Востока.

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Как сообщало ИА REGNUM, Александр Козлов сменил на посту министра по развитию Дальнего Востока Александр Галушку. До этого Козлов работал губернатором Амурской области.

За пять лет, что Галушка руководил новым дальневосточным министерством, ведомство успело стать самым непопулярным среди жителей ДФО. Всю его деятельность дальневосточники назвали «сплошным разочарованием».

После ухода Александра Козлова врио губернатора Амурской области назначен Василий Орлов, коренной амурчанин, что вызвало положительные эмоции у жителей региона.

Идею переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток ещё в 2012 году, правда, непонятно для чего, озвучил заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Чем изрядно взбаламутил общественное мнение — споры продолжаются до сих пор. Хабаровчане тогда высказались резко против переноса, считая, что их регион может потерять некие преференции. Приморцы, наоборот, вовсю проводили опросы и голосовали за перенос дальневосточной столицы.

В последнее время умы государственных мужей вообще охватила настоящая эпидемия переноса столиц и переименования чего-нибудь во что-нибудь. Не так давно, всерьёз, в стенах Госдумы звучали предложения о переносе столицы России из Москвы на Урал. Затем звучали идеи переноса региональных столиц.

Сегодня новый тренд: переименовать Дальний Восток во что-нибудь другое.

Так, зампред хабаровского правительства Дмитрий Волков, москвич, отвечающий за развитие Комсомольска-на-Амуре, убежден, что название «Дальний Восток» неправильное. Чиновник считает, что как только изменится название, то и жизнь в ДФО сразу изменится.

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