Арктику окружают, конфликт стран Запада с РФ подогревают: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Сотрудничество в Арктике: Китай, Южная Корея и Япония подписали соглашение;
- Большие игры: Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе посмотрели хоккейный матч;
- Дело народа: слова Анкары об «аннексии Крыма» в Совфеде назвали «подогревом конфликта»;
- Возращение домой: в России приветствуют мирное урегулирование в Мьянме»;
- Главнее главного: журналист рассказал, как брал интервью у Путина.
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