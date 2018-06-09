Южно-Сахалинск, 9 июня, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Правительство Сахалинской области отпустило в «свободное плавание» цены на перевозку грузов и автомобилей на паромной переправе Ванино — Холмск. Жители островного региона недовольны этим решением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Паром Ванино — Холмск

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Постановление об отмене госрегулирования тарифов на перевозку грузов и автомобильного транспорта паромами между материковым портом Ванино и сахалинским портом Холмск подписала глава островного правительства Вера Щербина. Отныне государство ограничивает тарифы только на перевозку пассажиров и их багажа. Расценки на перевозку автомобилей и грузов будет устанавливать перевозчик.

В качестве причины островные власти называют необходимость выполнения задач по развитию конкуренции на рынке морских перевозок.

По данным минтранса Сахалинской области, на долю паромной переправы Ванино — Холмск приходится порядка 15% морского грузооборота Сахалинской области. В ведомстве полагают, что никаких проблем отмена тарифного госрегулирования принести не должна.

За собой островной минтранс оставил право постоянного мониторинга уровня цен на рынке паромных перевозок и никаких активных мер по их регулированию предпринимать не намерен.

В последний раз тарифы на перевозку пассажиров, багажа, грузов и автомобилей правительство Сахалинской области утверждало в ноябре 2017 года.

До настоящего времени стоимость пассажирской каюты «Люкс+» на пароме Ванино — Холмск составляла 4,2 тыс. рублей. Если вы готовы путешествовать сутки сидя, в кресле, то путешествие обойдется всего в 700 рублей. Но есть риск, что сидеть придётся намного дольше — если в море заштормит, например.

За отправку вагона с углем нужно было заплатить 63,4 тыс. рублей. За отправку одного погонного метра автомобиля (такова система расчетов) брали 1,9 тыс. рублей, без учета всевозможных сборов.

Сегодня цены на перевозку вагонов с грузами и автомобилей будет регулировать рынок. Следовательно, можно ожидать, что они вырастут. На Сахалине, куда основное количество товаров завозится морем, жители уже ожидают неминуемого подорожания всего, что на острове не производится.

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Оператором паромов, курсирующих на линии Ванино — Холмск, является ОАО «Сахалинское морское пароходство».

Сегодня между островом и материком ходят три парома, построенные еще в 80−90-е годы прошлого века. Строительство двух новых паромов ведётся на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

Сообщения о том, что порт Холмск, где базируется островная часть паромной переправы Ванино — Холмск, обесточен за долги, вызвало тревогу не только у островитян, но и у жителей материкового Ванино. Люди переживали, что из-за отсутствия электричества паромы не будут ходить и они лишатся возможности ездить по своим делам. Моряки, рыбаки, например, переживали, что не смогут вовремя прибыть на судно.

Между тем, и в Ванино, и в Холмске в офисах паромной переправы сообщили, что никаких проблем нет и паромы ходят по графику.

В администрации Холмского района корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что электроэнергия в порту Холмск подключена — энергетики и акционерное общество пришли к соглашению.

«Вопрос был решён в считаные часы, а для экстренных аварийных случаев у порта есть генераторы, поэтому всё в порядке, паромная переправа работает в штатном режиме», — сообщили в приемной главы Холмского района.

Между тем жители Сахалина высказывают в социальных сетях недовольство по поводу «отпуска цен на свободу»:

«На мост Сахалин — материк ещё даже проект не утвержден, а цены уже отпустили в свободное плавание?».

«Ах, какая милая игра со статистикой! Минтранс Сахалина сообщает, что на долю паромной переправы приходится не более 15% всего морского грузооборота. А теперь вспоминаем, что в этот «морской грузооборот» входит еще и СПГ, который десятками тысяч тонн грузится. Продукты питания на остров доставляются почти исключительно паромами. Все фуры — только паромами. Готовьтесь к «небольшому» подорожанию всего — процентов на 50−100, как пить дать!»

«А разве у нас есть альтернативный способ доставки грузовых автомобилей на Сахалин? В этом плане паромка — 100%-й монополист. Где антимонопольная служба?!»

«Цены просто взлетят — тут и к бабке не ходи! Спасибо, правительство!»

«Нас и до этого доступными фруктами не баловали, а теперь из нашего более чем скромного меню исчезнет ещё один пункт. А может, даже и не один».

«И так за провоз легковой машины от 20 тысяч дерут. Машины разные бывают. Её ж рулеткой измеряют — в длину, в высоту и в ширину».

«А в следующем году ещё и льготные авиабилеты отменят. В этом году еле дождались, пока они появились в продаже. Кто там ещё против мостового перехода? Что там за экономисты, которые экономику моста этого посчитать не могут? Надо — не надо? Будет — не будет? Острова озверели уже от всего этого!»

«Да мост сначала бы построили, а потом уж цены повышали. Они у нас и без этого сумасшедшие на всё!»

«Топливо дорожает, перевозки дорожают, продукты дорожают… А что-нибудь хорошее может у нас случиться?» — пишут сахалинцы в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, у Сахалина и без роста цен на услуги паромной переправы проблемы с доставкой грузов — комплексные. Хабаровский край теряет грузопотоки. Компании, которые раньше доставляли грузы на Сахалин через порт Ванино, ушли в соседнее Приморье. Для островного региона это уже приводит к удорожанию товаров, завоз которых вынужден дотировать бюджет.

Морской порт Холмск, где базируется паромная переправа, связывающая остров с материковым Ванино, 6 июня был отключен от электроснабжения за долги в 7,6 млн рублей перед энергетиками.

Жители островного региона давно мечтают о строительстве сухопутного перехода между Сахалином и материком. Остальные дальневосточники, от души желая сахалинцам строительства моста, все же переживают: не станет ли это строительство, стоимость которого в 3,5 раза превышает цену Крымского моста, «могильным камнем» на всём ДФО, не будут ли свернуты все социальные программы? На Дальнем Востоке колоссальная проблема аварийного жилья, плохой медицины, отсутствия дорог и прочего.

Идею строительства моста отстаивают полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и сахалинский губернатор Олег Кожемяко. В качестве аргументов приводятся сверхдорогие цены на перевозки, оторванность от России, препятствия для развития бизнеса.

В ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос сахалинцев о строительстве моста, подчеркнул, что проект должен быть экономически выверен:

«Я знаю, что мост — давняя мечта сахалинцев. Мы должны оценить все стороны этого вопроса. Это и вопросы загрузки этого моста, и вопросы развития инфраструктуры на севере Хабаровского края, и геополитические вопросы», — сказал глава государства.

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