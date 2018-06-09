Киев, 9 июня, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Минского формата переговоров не существует, заявил президент Украины ПетрПорошенко, читая лекцию студентам Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, сообщает 9 июня «Страна.ua».

ИА REGNUM Порошенко

Порошенко внушал студентам, что Украина ведет переговоры только в рамках «нормандского» формата между Россией, Германией и Францией.

«Существует один формат — нормандский», — сказал Порошенко.

Однако он тут же добавил, что существует Трехсторонняя контактная группа, в которой принимают участие представители России, ОБСЕ и Украины.

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Напомним, контактная группа регулярно проводит встречи в Минске в рамках Минских соглашений с целью мирного урегулирования гражданской войны в Донбассе. Представители Украины отвергают саму идею прекращения войны мирным путем и считают, что закончить конфликт можно только вооруженным путем.