Москва, 9 июня, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Большинство жителей России (56%) обычно смотрят ежегодную «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным. 40% не смотрят. Знали о том, что она пройдет 7 июня 74% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Цитата видеотрансляция Прямая линия с Владимиром Путиным, kremlin.ru Владимир Путин

Хотели бы задать свой вопрос Путину 42% респондентов; как правило, о повышении пенсий, зарплаты, о мерах против роста цен и проблемах здравоохранения и образования. У 58% граждан нет вопросов к президенту. Около 70% верят главе государства, когда он говороит о планах, намерениях по развитию России.

74% российских граждан видят необходимость в ежегодной «прямой линии» с главой государства, 19% (среди молодых — 25%) считают, что без нее можно обойтись или проводить ее надо реже. «Прямая линия», считают 62% ресондентов, сказывается на положении дел в стране: через «прямую линию» решаются конкретные вопросы, оказывается адресная помощь, жизнь меняется к лучшему», «власти на местах начинают лучше работать», «президент узнает о проблемах людей».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 3 июня 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2018 года состоялась «Прямая линия с Владимиром Путиным». Президент России в прямом эфире ответил на вопросы граждан на тему политики, экономики, международной обстановки, а также на социально и общественно значимые вопросы.

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