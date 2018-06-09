Пермь, 9 июня, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Созданная в Пермском университете компьютерная нейросеть на основе многофакторного анализа выявила, что наибольшие шансы на победу в предстоящем чемпионате мира по футболу имеет сборная Германии. Об этом сообщает 8 июня пресс-служба высшего учебного заведения.

Biser Todorov Кубок мира ФИФА

«Нейросеть вычислила, что по совокупности параметров в чемпионате мира по футболу первую тройку образуют сборные Германии, Бразилии и Аргентины», — говорится в сообщении пресс-службы.

К сожалению, сборную России искусственный интеллект разместил лишь на 27 место из 32 возможных — такой результат не оставляет российским футболистам возможности выхода из группы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты немецкого банка Commerzbank подсчитали, что шансы на победу в домашнем чемпионате мира по футболу у сборной России составляют лишь 2,6%. Кубок мира, согласно их прогнозу, скорее всего, завоюет сборная Германии.

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