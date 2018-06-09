Канада, 9 июня, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Россия не может вернуться в международный клуб G8 («Большая восьмёрка»). Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель от лица представителей стран-участниц Европейского союза на полях открывшейся встречи G7 в канадской провинции Квебек, передаёт телеканал ZDF.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель в кольце друзей

Читайте также: В бундестаге выступили за возвращение формата G8

При этом уточняется, что такой возможности возвращения не существует на данный момент, пока нет прогресса в усилиях по разрешению украинского кризиса. Меркель отметила, что такого мнения придерживаются все страны-участницы G7. Однако, если существенного прогресса в этом вопросе все же удастся достичь, Россия сможет присоединиться к формату саммитов нынешней «Большой семёрки».

Ранее по теме: Лидер немецких либералов призвал вернуть Россию в G8

Глава германо-российского форума: Россию надо вернуть в G8

Как сообщало ИА REGNUM, ведущие державы сотрудничали в формате «Большой восьмёрки» с 1997 по 2014 год. Россию исключили из G8 после воссоединения с Крымом. В настоящее время в «Большую семёрку» входят США, Канада, Франция, Италия, Германия, Япония и Великобритания.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россию необходимо снова принять в состав «Большой восьмёрки». По его словам, РФ должна быть на встрече и быть её участником. Ранее о том, что Россия должна вернуться в G8, чтобы в неформальном клубе ведущих стран появился противовес влиянию США, заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт.