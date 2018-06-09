Москва, 9 июня, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Сообщения украинских СМИ о якобы имевшем место «перехвате» Ан-26 ВВС Украины российского малого ракетного корабля в Минобороны РФ считают проявлением одесского юмора. Об этом сообщил 8 июня официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков.

katesheets Памятник дюку де Ришелье в Одессе

По его словам, появление такой новости под видом эксклюзивной «утечки», сделанной из южного оперативного командования ВСУ, можно считать свидетельством того, что «неисчерпаемый юмор одесситов жив».

Также представитель Минобороны РФ пошутил, что с переходом на натовские стандарты военнослужащие ВСУ скоро научатся перехватывать рыболовецкими сетями сверхзвуковые самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ опубликовали новость о перехвате над акваторией Черного моря малого ракетного корабля российского Черноморского флота военно-транспортным самолетом Ан-26 ВВС Украины.