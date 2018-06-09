Челябинск, 9 июня, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Поздравления с завоеванием Кубка Стэнли получил российский хоккеист Евгений Кузнецов от челябинской команды «Трактор».

Michael Miller Хоккеист Евгений Кузнецов

Комментируя победу Кузнецова в составе Washington Capitals в финале Кубка Стэнли, челябинская команда поздравила своего игрока в Twitter.

«Евгений, что хочется вам сказать. Теперь вы совсем взрослый: дочь, семья, Кубок Стэнли. Любим, гордимся, ждем дома с чашкой», — так поздравили хоккеисты своего земляка.

Как ране сообщало ИА REGNUM, 8 июня Washington Capitals победил Vegas Golden Knights в финале Кубка Стэнли со счетом 4:1. Победа Capitals одержана в пятом матче со счетом 4:3.