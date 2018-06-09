Москва, 9 июня, 2018, 05:58 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России отправило памятку для болельщиков на время проведения мундиаля в посольства стран-участников чемпионата, пишет газета «Известия».

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В инструкции прописан список предметов, запрещенных к проносу на стадионы: оружие, пиротехника, алкоголь, напитки в стеклянной таре, экстремистские материалы и символика. Также на стадион нельзя будет проносить вувузелы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столичный Роспотребнадзор заявил об исправлении нарушений в работе московских гостиниц в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018.