Сиань, Китай, 9 июня, 2018, 05:52 — ИА Регнум. Полиция провинции Шэньси на юго-западе Китая изъяла 7,2 кг наркотиков, спрятанных в стальных шестернях, сообщила местная полиция, передает 8 июня агентство Синьхуа.

Уильям Хаггинс. Корабли с опиумом у острова Линдин. 1824

Подозреваемые по фамилии Ли и Чэнь использовали пять модифицированных стальных шестерней 28 см в диаметре и 5,5 см толщиной для перевозки метамфетамина, сообщили полицейские.

«Полые шестерни были напичканы наркотиками в небольших пластмассовых пакетах, при этом сами шестерни ничем не отличались от обычных. Кроме того, наркотики в них не поддавались рентгеновским лучам», — сообщил полицейский, добавив, что расследование продолжается.

Напомним, что юго-запад Китая является одним из самых «горячих» мест в борьбе с наркотиками в Китае. Передовой линией фронта здесь является провинция Юньнань, которая граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Таиланд и Мьянма. Там изымают до 80% наркотиков от общего объема по стране.