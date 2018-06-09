Кушва, Свердловская область, 9 июня, 2018, 06:57 — ИА Регнум. В Свердловской области 33 ребёнка из детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» в районе города Кушва были доставлены в больницу с признаками кишечной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«По предварительной информации, 8 июня 2018 года в городскую больницу были доставлены 33 ребенка из детского лагеря «Сосновый бор». У всех детей схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Состояние всех детей — удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На данный момент прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора проводит лабораторные исследования с целью установить причины массового заболевания детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года в ряде школ города Екатеринбурга произошли массовые отравления учащихся. В ходе проверок было установлено, что организацией питания в школах и гимназиях занимается МУП «Золушка», а по факту массового отравления учащихся было возбуждено уголовное дело.

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Впоследствии в ходе проверки деятельности муниципального унитарного предприятия были выявлены признаки злоупотребления должностными полномочиями при проведении закупок продуктов питания. Материалы надзорных мероприятий были переданы в следственные органы для дачи правовой оценки.