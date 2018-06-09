Казань, 9 июня, 2018, 05:50 — ИА Регнум. На фоне кризиса в молочной отрасли, вызванного существенным спадом закупочных цен из-за массового завоза дешевого сухого молока из Белоруссии, десять компаний молочной отрасли Татарии антимонопольное ведомство заподозрило в установлении «экономически необоснованных низких закупочных цен на сырое молоко в зимний период». Рассмотрение дела УФАС по РТ из-за необходимости получить дополнительные доказательства отложило до 26 июля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Комиссия УФАС по Татарии усмотрела в действиях агропромышленных компаний республики нарушение антимонопольного законодательства. Ведомство считает, что шесть компаний из Казани, одна компания из Атнинского района, по одной из Арска, Высокогорского и Муслюмовского районов достигли «соглашения, которое приводит к установлению экономически необоснованных низких закупочных цен на сырое молоко в зимний период». Подробности дела не сообщаются, но 7 июня 2018 года комиссия отложила его рассмотрения «в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств». В дело в качестве эксперта также привлечено министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Напомним, дело в отношении этих компаний УФАС по РТ возбудило в феврале 2018 года, отметив, что каждая из них закупает по 50−120 тонн сырого молока в сутки. Дело стало результатом выборочной проверки молочных трейдеров (восьми из свыше 100 работающих) и переработчиков. Она проходила из-за того, что с декабря 2017 года в регионе произошёл существенный спад закупочных цен на сырое молоко — до 5 рублей за килограмм относительно показателей того же периода 2016 года. Спад продолжался до апреля 2018 года, тогда как с июля по декабрь 2017 года цены только росли и рынок был стабилен.

Тогда проверка выяснила, что при закупочной цене сырого молока от 21 до 26,5 рубля, которую отдавали за килограмм переработчики, трейдеры закупали его у сельхозпроизводителей от 18,5 до 23,5 рубля. УФАС по РТ усмотрело в действиях трейдеров признаки сговора и установления экономически необоснованных низких закупочных цен. Решение по делу до сих пор не вынесено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года, находясь на экономическом форуме в Сочи, глава Татарии Рустам Минниханов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой ограничить ввоз сухого молока из Белоруссии, так как дешёвое сырье, которое отдают ниже себестоимости производства сырого молока, негативно повлияло на закупочные цены у сельхозпроизводителей. Позднее депутаты Госсовета РТ приняли аналогичное обращение, ссылаясь на то, что в январе 2018 года цена за 1 кг молока упала на шесть-восемь рублей относительно уровня цен 2017 года. Поднимался и вопрос возможных государственных интервенций в этой сфере.

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Чтобы не допустить разорения сельхозпроизводителей и забоя молочного поголовья, в Татарии в виде субсидий выплатили 2,3 млрд рублей, а размер недополученной прибыли составил 1,3 млрд рублей. По словам главы минсельхозпрода РТ Марата Ахметова, «пока не съедим 1,5 млн тонн пальмового масла и 1 млн тонн сухого молока, натуральное татарстанское молоко не будет востребовано».

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