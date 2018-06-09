Пекин, 9 июня, 2018, 05:43 — ИА Регнум. Пекин планирует сократить потребление угля до уровня ниже 4,2 млн тонн в год, что на 13,4% ниже, чем в 2017 году, сообщили власти китайской столицы, передает 8 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Целью является смещение фокуса в сторону «зеленой энергии». В рамках плана, Пекин завершит замещение угольной энергетики «чистой» в 450 деревнях в городской округе уже к концу 2018 года. В зимнее время года отопительные котлы также будут подогреваться «чистой» энергией, в то время, как работающие на угле котельные будут постепенно закрываться.

Напомним, что власти Пекина объявили план сокращения потребления угля еще в 2013 году. С тех пор город сократил потребление более, чем на 18 млн тонн. В 2017 году город сжег 4,85 млн тонн угля, что составило 5,6% его общего энергопотребления. Причина отказа от угля — наличие в продуктах его горения ядовитых частиц PM2.5, выбрасываемых в воздух.